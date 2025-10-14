हाइवे पर चलती कार में लगी आग, चालक की बची जान

बस्सी @ पत्रिका. जयपुर – आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर मंगलवार सुबह मोहनपुरा बस स्टॉप के समीप एक चलती कार में अचानक आग लग गई। जिससे कार कबाड़ में तब्दील हो गई। गन्नीमत रही की समय रहते चालक ने कार को रोककर अपनी जान बचाई।

पुलिस ने बताया कि जयपुर निवासी अमित भारद्वाज कार में सवार होकर जयपुर से दौसा जा रहा था। तभी रास्ते में मोहनपुरा पुलिया के पास उसकी गाड़ी में अचानक धुंआ उठता दिखा।इस पर उसने तुरंत कार को राजमार्ग पर साइड में खड़ाकर कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। इस दौरान कार में से जोर से धुंआ निकल कर लपटे लगते उठने लगी।

अचानक हुए घटनाक्रम से स्थानीय निवासियों ने में दहशत फैल गई। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने मिट्टी और पानी डालकर स्वयं के स्तर पर भी आग बुझाने का प्रयास किया।

लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसी दौरान किसी राहगीर ने पुलिस और दमकल को सूचना दे दी। कुछ ही देर में पुलिस और दमकल मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने कार में लगी आग को बुझाया। लेकिन तब तक कार कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी।