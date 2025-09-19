स्कूल बस की टक्कर से ट्रांसफॉर्मर सहित नीचे गिरा खम्भा, टि्रपिंग से बंद हो गई बिजली सप्लाई, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा

बस्सी / दूधली @ पत्रिका. शहर में संचालित एक निजी स्कूल बस शुक्रवार सुबह सवा सात बजे छोटे – छोटे बालकों को बिठा कर बस्सी स्कूल में आ रही थी, जिसके चालक ने नईनाथ रोड कल्याणपुरा गांव में जागवाली ढाणी के समीप कच्चे रास्ते में एक घुमाव में पक्की दीवार पर ट्रांसफॉर्मर सहित खड़े बिजली के खम्भे को तेजगति व लापरवाही से बस चलाकर टक्कर मार दी, इससे बिजली का खम्भा दो जगह से टूट कर ट्रांसफॉर्मर सहितरास्ते में नीचे गिर गया। उस वक्त बिजली भी चालू थी, गनीमत यह रही कि टि्रपिंग से बिजली बंद होने से बस करंट की चपेट में नहीं आई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस की टक्कर से बिजली का खम्भा टूट कर ट्रांसफॉर्मर सहित नीचे गिरते ही चालक बस को लेकर मौके से फरार हो गया और बालकों को लेकर स्कल आ गया। हालांकि बस की टक्कर से गिरे बिजली के खम्भे व ट्रांसफाॅर्मर की आवाज सुन आसपास के ग्रामीण बस को पकड़ने के दौड़े लेकिन चालक बस को लेकर फरार हो गया।

इन गांवों से बालकों को लाती है स्कूल बस….

शहर में संचालित एक निजी स्कूल बस शहर के समीपवर्ती ग्राम पंचायत दूधली के चोरवाड़ा, चारणवास, कल्याणपुरा, रामपुरावास आदि गांवों से छोटे – छोटे बालकों को बिठा कर स्कूल में लाती व ले जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि यह चालक प्रतिदिन तेजगति में दौड़ा कर बस को ले जाता है। शुक्रवार सुबह सुबह भी जब बस चालक ने खम्भे को टक्कर मारी तो उसके बाद भी बस चालक बस को तेजगति में दौड़ा कर ले जा रहा था।

11 केवी के थे तार, बस को जला कर देती राख …..

बस ने जिस बिजली के खम्भे को टक्कर मारी थी, उस खम्भे पर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ था। बस ने खम्भे को इतनी जोरदार टक्कर मारी की खम्भा दो जगह से टूट कर ट्रांसफॉर्मर सहित नीचे गिर गया। इस खम्भे पर ट्रांसफॉर्मर पर करंट सप्लाई के लिए 11 हजार किलोवाट की बिजली की लाइन भी आ रही थी। यदि यह खम्भाट्रांसटॉर्मर सहित बस पर गिर जाता या बिजली के तार बस पर गिर जाते तो इतना बड़ा हादसा हो सकता था, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। बस में तीन दर्जन नन्हे – मुन्हे बालक भी सवार थे।

( कासं )

वर्जन….

बस चालक का पता कर की जाएगी कार्रवाई….

बिजली के खम्भे को बस से टक्कर मार कर ताड़ने वाले बस चालक का पता किया जाएगा। बस चालक का पता कर उसके खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराा जाएगा।

– आरडी सैनी, सहायक अभियंता विद्युत निगम बस्सी।