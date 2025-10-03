वनकर्मियों से विवाद के बाद जंगल में बकरियां चराने वाले युवक ने की आत्महत्या, ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन , हाइवे जाम का प्रयास

– जंगल में बकरियां चरा रहे युवक का वनकर्मियों से हो गया था विवाद

रायसर. थाना इलाके के कुशलपुरा निवासी एक युवक का गत दिवस बकरियां चराते वक्त वनकर्मियों विवाद होने के बाद उसने फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही ग्रामीणों का रायसर वन विभाग की चौकी के सामने धरना प्रदर्शन जारी है।

हालांकि शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में आक्रो​शित लोग दौसा – मनोहपुर स्टेट हाइवे पर जाम लगाने के लिए आ गए थे, लेकिन पुलिस व प्रशासनिक अ​धिकारियों की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम तो नहीं लगाया, ब​ल्कि धरना – प्रदर्शन जारी है।

आक्रोशित ग्रामीण प्रशासन से 50 लाख व सरकारी नौकरी व दोषी वनकर्मी एवं पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। धरना स्थल पर मौजूद हैं जयपुर उपवन संरक्षक, जमवारामगढ़ उपखंड अधिकारी ललीत मीणा व आंधी तहसीलदार प्रांजल कंवर व थाना प्रभारी धरना स्थल पर ही मौजूद है।