Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

वनकर्मियों से विवाद के बाद जंगल में बकरियां चराने वाले युवक ने की आत्महत्या, ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन , हाइवे जाम का प्रयास

जंगल में बकरियां चरा रहे युवक का वनकर्मियों से हो गया था विवाद

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Oct 03, 2025

– जंगल में बकरियां चरा रहे युवक का वनकर्मियों से हो गया था विवाद
रायसर. थाना इलाके के कुशलपुरा निवासी एक युवक का गत दिवस बकरियां चराते वक्त वनकर्मियों विवाद होने के बाद उसने फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही ग्रामीणों का रायसर वन विभाग की चौकी के सामने धरना प्रदर्शन जारी है।

हालांकि शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में आक्रो​शित लोग दौसा – मनोहपुर स्टेट हाइवे पर जाम लगाने के लिए आ गए थे, लेकिन पुलिस व प्रशासनिक अ​धिकारियों की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम तो नहीं लगाया, ब​ल्कि धरना – प्रदर्शन जारी है।

आक्रोशित ग्रामीण प्रशासन से 50 लाख व सरकारी नौकरी व दोषी वनकर्मी एवं पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। धरना स्थल पर मौजूद हैं जयपुर उपवन संरक्षक, जमवारामगढ़ उपखंड अधिकारी ललीत मीणा व आंधी तहसीलदार प्रांजल कंवर व थाना प्रभारी धरना स्थल पर ही मौजूद है। 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 01:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / वनकर्मियों से विवाद के बाद जंगल में बकरियां चराने वाले युवक ने की आत्महत्या, ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन , हाइवे जाम का प्रयास

बड़ी खबरें

View All

Rajasthan

राजस्थान: 18 साल बाद इस नदी में आया पानी, ग्रामीणों में खुशी का माहौल

बस्सी

वर्ष 1971 में बना बांध मानसून में भी रहा प्यासा, अतिक्रमण ने डुबो दी उम्मीदें

जमदेही बांध
बस्सी

बाजरे की बम्पर पैदावार के बाद भी कृषि मंडी में आवक कम, पल्लेदारों की रोजी-रोटी पर संकट

krishi mandi
बस्सी

Mandi News: बाजरे की बम्पर पैदावार होने के बावजूद मण्डी में आवक कम, जानिए ​किस भाव पर बिक रहा

bajra rate today
बस्सी

Rajasthan Rain: दक्षिणी-पश्चिमी विछोभ सक्रिय, राजस्थान में 5 दिन बारिश होने की प्रबल संभावना, क्या बोले किसान

Rajasthan Rain alert
बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.