देवधाम जोधपुरिया के लिए पदयात्राओं का संगम, दिल्ली हरियाणा सहित देशभर से आई पदयात्राएं

रायसर-दिल्ली हरियाणा राजस्थान सहित देश के कोने-कोने से टोंक निवाई स्थित देवधाम जोधपुरिया के लिए रवाना हुई पदयात्राओं का संगम शनिवार सुबह देवनारायण पदयात्रा समिति के नेतृत्व में क्षेत्र के दौसा मनोहरपुर हाईवे व रायसर जमवारामगढ़ स्टेट हाईवे से गुजरा। पदयात्री भगवान देवनारायण के जयकारे व मत डांटे रे बालम माने जाबादे……….देवजी के डोक लगाबादे। जैसे भजनों पर नाचते गाते निकले।

पदयात्राओं के संगम में आसपास के गांवों सहित देशभर से जनसैलाब उमड़ा। देवनारायण पदयात्रा समिति के सदस्य सामरेड कलां पूर्व सरपंच शंकर लाल गुर्जर, बहलोड सरपंच सुदामाराम गुर्जर, पूर्व सरपंच मदन लाल धमोरा, झंडूराम गुर्जर, रामकल्याण गुर्जर सहित कई लोग ने बताया कि पदयात्राओं का संगम 15 अगस्त को दिल्ली से रवाना होने के बाद जगह-जगह रात्रि विश्राम करते हुए शुक्रवार रात को बहलोड़ व सामरेड कलां पहुंचा। यहा भोजन प्रसादी के बाद विभिन्न कलाकारों द्वारा भजन संध्या व रात्रि दंगल का आयोजन किया गया।

तिलक लगाकर किया स्वागत…

शनिवार सुबह क्षेत्र के नांगल तेजसिंह, चैनपुरा, दरोलाई, बहलोड, नागेल, समरा सहित विभिन्न गांवों से निकाली पदयात्राएं सामरेड कला में शामिल हुई। इसके बाद 188 ध्वजधारको को तिलक लगाकर नारियल भेंटकर और पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान रायसर पुलिस थाने का जाब्ता तैनात रहा। देवधाम मेले में जाने वाले पदयात्रियों का विधायक महेन्द्र पाल मीणा, महंगी पूर्व सरपंच जगदीश नारायण गुर्जर, सामरेड कलां सरपंच कंचन देवी मीणा, सीताराम मीणा, माधोलाल, जयपाल, रतनलाल गुर्जर सहित कई लोगों ने मान मनुहार की।

वाहनों की लगी कतार…

पदयात्राओं का संगम बहलोड से रवाना होकर दौसा मनोहरपुर हाईवे व रायसर जमवारामगढ़ स्टेट हाईवे से गुजारा तो वाहन रेंग रेंग कर चले। हाईवे पर करीब 30 मिनट तक वाहनों की कतारे लग गई। रायसर थाना पुलिस के जवानों ने हाईवे सहित थाना क्षेत्र में वाहन चालकों की सुचारू व्यवस्थाएं बनाई रखी।

28 अगस्त को चढ़ेंगें ध्वज

देवनारायण सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि पदयात्राओं के संगम का शनिवार को रात्रि विश्राम मूंडला जमवारामगढ़ रहेगा। इसके बाद रविवार को चौमोरिया देवखोल जयपुर, सोमवार को गोनेर, मंगलवार को चाकसू, बुधवार को निवाई रहेगा। गुरुवार 28 अगस्त को निवाई से रवाना होने के बाद देवधाम जोधपुरिया पहुंचकर शाम की आरती के साथ भगवान देवनारायण को ध्वज चढ़ाएं जाएंगे।