अतिवृष्टि से खेतों में भरे पानी से फसल बर्बाद

– खेतों में खड़ी बाजरे की फसल की कड़बी व आड़ीपड़ी फसल की कड़बी व दाना खराब

बस्सी @ पत्रिका. जयपुर ग्रामीण इलाके के बस्सी, चाकसू एवं जमवारामगढ़ उपखण्ड इलाकों में पिछले कई दिनों से बरसात होने से खेतों में पानी भराव होने से बाजरा व मूंगफली की फसल बर्बाद हाे रही है। खासकर बस्सी, चाकसू एवं जमवारामगढ़ इलाके में चिकनी मिट्टी वाले इलाकों में खेतों में पानी भराव होने से बाजरे की कड़बी व दाना खराब होने लग गया है। वहीं जिन खेतों में फसल आड़ीपड़ गई , उन खेतों में बाजरे की बाली में दाना पड़ने से दाना काला या पीला पड़ने लग गया है। इसी प्रकार मूंगफली की फसल भी बर्बाद हो रही है। किसानों को काफी नुकसान हो रहा है।

चारे का आएगा संकट….

किसानों ने बताया कि बाजरे के खेतों में पानी भराव होने से कड़बी व अनाज खराब होने से आने वाले दिनों में किसानों व पशुपालकों के सामने चोर का संकट खड़ा होगा। इससे पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं अनाज भी खराब होने से किसानों को बाजरे की फसल का भाव भी कम मिलेगा। इसी प्रकार मूंगफली की फसल भी खराब होती जा रही है।

चाकसू इलाके में तो पहले बर्बाद हो गई फसल

चाकसू एवं कोटखावदा में जुलाई महीने में भारी बरसात होने से खेतों में पानी भराव हाेने से अधिकांश खेतों में पहले से ही फसल बर्बाद हो चुकी थी। जिन खेतों में फसल बच रही थी, उन इलाकों में तो अब रही सही फसल अब बर्बाद हो रही है। (कासं )