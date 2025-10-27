जिला परिषद सीईओ ने किया भवन का निरीक्षण, अन्नपूर्णा रसोई में चखा खाना

बस्सी. जयपुर जिला परिषद सीईओ प्रतिभा वर्मा ने सोमवार को तूंगा पंचायत समिति के निर्माणाधीन पंचायत समिति भवन, अन्नपूर्णा रसोई व ग्राम पंचायत नगराजपुरा में नर्सरी का निरीक्षण किया।
उनके साथ पंचायत समिति विकास अधिकारी हेमलता महावर, पंचायत समिति तूंगा प्रधान कृष्ण अवतार मीणा व सहायक अभियंता ओमप्रकाश गुप्ता भी मौजूद थे।
विकास अधिकारी ने सहायक अभियंता एवं संवेदक को शीघ्र ही पंचायत समिति भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस पर संवेदक ने इस भवन का निर्माण कार्य दो महीने में पूरा करने का आश्वासन दिया। जिला परिषद सीईओ ने एईएन व संवेदक को निर्देश दिए कि इस भवन के निर्माण में किसी भी प्रकार की खामी व तकनीकी कमी बर्दास्त नहीं होगी।
इसके बाद उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण करते हुए वहां दिए जाने वाले भोजन की भी बारीकी से जांच की। इसके बाद में उन्होंने ग्राम पंचायत नगराजपुरा में नर्सरी का भी निरीक्षण किया।
