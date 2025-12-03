रीकों में पाश्ता- मेगी फैक्ट्री में आग , हजारों का नुकसान

– सिगड़ी से कर्टनों में लगी आग

बस्सी @ पत्रिका. शहर के समीप पुरानी रीको इण्डस्ट्रीज एरिया में बुधवार सुबह एक पाश्ता एवं मेगी फैक्ट्री में आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। फैक्ट्री में आग लगने पर आसपास की फैक्टि्रयों के मालिकों में हड़कम्प मच गया। सूचना पर बस्सी थाना पुलिस व तीन दमकनों ने पहुंच कर आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक काफी नुकसान हो गया।

जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में रखे कर्टनों के पास एक सिगड़ी जल रही थी। सिगड़ी की आग कर्टन में लग गई। धीरे- धीरे दर्जनों कर्टन जल गए।

सूचना पर पहुंची तीन दमकलों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक काफी नुकसान हो गया। आसपास के लोगों ने बताया कि फैक्ट्री में आग लगने के बाद फैक्ट्री से काफी ऊंचाई तक धुंआ उठता दिखाई दिया तो लोगों ने पुलिस व अग्निश्मन कार्यालय में सूचना दी। हालांकि फैक्ट्री में काम कर रहे लोगो ने बताया कि समय पर दमकल आने से अधिक नुकसान नहीं हुआ।

प्लाईउड की फाली में आग लग जाती तो हो सकता था बड़ा हादसा:::::

रीको इण्डस्ट्रीज एरिया में जिस फैक्ट्री में आग लगी थी, उसी फैक्ट्री के सट कर प्लाईउड में काम आने वाली प्लाईउड का कच्चा माल (फाली ) सूख रहा था। यदि आग भयंकर रूप धारण कर लेती तो प्लाईउड का कच्चा माल (फाली ) में आग लग जाती तो दूसरी फैक्टि्रयों तक भी आग पहुच सकती थी। पूरे इण्डस्ट्रीज एरिया में आग लग सकती थी। (कासं )