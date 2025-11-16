Patrika LogoSwitch to English

आगरा रोड कल्पना नगर में खुलेगा जेडीए का रीजनल कार्यालय, जयपुर में नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर

जयपुर विकास प्राधिकरण ( जेडीए ) ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के बाद अब बड़े स्तर पर प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है।

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Nov 16, 2025

– 693 गांव जुड़ने के बाद बढ़ा दायरा ,, बाहरी जोन के लिए जयपुर चक्कर खत्म, स्थानीय स्तर पर मिलेंगी सुविधाएं।

– अब जेडीए के 13 से बढ़ कर हो गए 25 जाेन

– कल्पना नगर भी होगा विकसित

राजकुमार मीना

बस्सी @ पत्रिका . जयपुर विकास प्राधिकरण ( जेडीए ) ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के बाद अब बड़े स्तर पर प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। शहर सीमा से बाहरी के इलाकों में तेजी से बढ़ते आवासीय विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के जेडीए में शामिल होने से बढ़े कार्यभार की जरूरत को देखते हुए प्राधिकरण अब बाहरी जोन में ही रीजनल कार्यालय खोलने की तैयारी कर रहा है। इस कड़ी में बस्सी के आगरा रोड स्थित कल्पना नगर में जेडीए ने रीजनल कार्यालय के लिए भूमि चिन्हित कर आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेडीए में पहले 13 ही जोन थे, लेकिन इन 693 गांवाें को शामिल करने के बाद जेडीए ने 25 जोन कर दिए।

सूत्रों के अनुसार जेडीए की नई कार्य योजना के तहत अब जयपुर शहर के बाहरी वार्डों और ग्रामीण विस्तार क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रीजनल कार्यालय विकसित किए जाएंगे। इससे लोगों को जेडीए के मुख्यालय के सिटी कार्यालय में चक्कर काटने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। सूत्रों की माने तो टोंक रोड, अजमेर रोड, दिल्ली रोड, सीकर रोड और आगरा रोड के बाहरी जोन में इन कार्यालयों की स्थापना का खाका तैयार किया जा रहा है।

जेडीए के जोन 13 के अधिशासी अभियंता प्रतीक जैन ने बताया कि आगरा रोड पर कल्पना नगर में भूमि चिन्हित कर ली गई है, जहां जल्द ही रीजनल कार्यालय की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कार्यालय खुलने के बाद यहां की मूलभूत व्यवस्थाओं को गति मिलेगी, जिससे कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों का विकास तेजी से होगा।

बढ़ा कार्यक्षेत्र, बढ़ी जिम्मेदारी::::

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ही जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने दायरे में जयपुर ग्रामीण के लगभग 693 गांवों को शामिल किया था। इससे दायरा तो बढ़ा ही, साथ ही प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों का बोझ भी कई गुना बढ़ गया। अब तक इन क्षेत्रों के लोगों को भवन स्वीकृति, नाप-तौल, नक्शा पास करवाने, भू- परिवर्तन, लेआउट, पट्टों और अन्य कार्यों के लिए जयपुर शहर स्थित जेडीए कार्यालय पहुंचना पड़ता था। इससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। स्थानीय स्तर पर कार्यालय खुलने से ये सभी सेवाएं अब आगरा रोड की दूरी पर ही उपलब्ध होंगी।

कल्पना नगर के लिए नई उम्मीद::::

बस्सी का कल्पना नगर पिछले डेढ़ दशक से विकास की प्रतीक्षा में खड़ा था। सालों पहले यहां भूखंड लेने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशान थे। सड़कों की जर्जर स्थिति, पार्कों में विकास कार्यों की कमी और आसपास की वीरानी के कारण यहां कॉलोनी बसने का माहौल कमजोर था। अब रीजनल कार्यालय की स्थापना इस कॉलोनी की दिशा बदल सकती है।

जेडीए अ​धिशासी अभियंता ने बताया कि कार्यालय शुरू होने के बाद कल्पना नगर और आसपास के इलाकों में सड़कों की स्थिति सुधरेगी। बिजली और पानी जैसी सुविधाओं का बेहतर समन्वय होगा। कॉलोनी में रहने या मकान बनाने के इच्छुक लोगों का भरोसा बढ़ेगा। पार्कों का कायाकल्प भी योजना में शामिल है।

पार्कों में जीवन लौटाने की तैयारी:::

जेडीए ने कल्पना नगर में करीब दो दर्जन पार्कों को विकसित करने का काम भी शुरू कर दिया है। इन पार्कों में पौधारोपण जारी है और आगे इन्हें थीम आधारित हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि क्षेत्र में कार्यालय खुलने के साथ ही पार्कों का रखरखाव और नियमित निगरानी भी आसान हो जाएगी। इनके शॉपिंग सेंटरों को भी विकसित किया जाएगा।

स्थानीय स्तर पर बढ़ेगा आवासीय विकास::::::

जेडीए का रीजनल कार्यालय किसी भी क्षेत्र में केवल प्रशासनिक सुविधा ही नहीं, बल्कि विकास का बड़ा केंद्र बन जाता है। जहां कार्यालय खुलता है, वहां अपने आप सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग और आसपास के व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। कल्पना नगर की हालत भी ऐसी ही होने की संभावना है। लंबे समय तक उपेक्षित रहे इस क्षेत्र में अब लोगों ने फिर से भूखंडों को विकसित कराने और मकान बनाने की योजना बनानी शुरू कर दी है।

बॉक्स ::: क्यों जरूरी पड़े रीजनल कार्यालय:::::

– 693 गांव शामिल होने के बाद जेडीए क्षेत्र बहुत बढ़ गया।

– पहले थे 13 जोन अब हो गए 25

– मौजूदा कार्यालयों में भीड़ और फाइलों का दबाव बढ़ा

– ग्रामीण और बाहरी जोन के लोगों को लंबी यात्रा से राहत

– सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिलने से समय और खर्च दोनों बचेंगे

बॉक्स : कहां-कहां खुलेंगे नए कार्यालय::::

– कल्पना नगर, आगरा रोड — प्रक्रिया शुरू

– टोंक रोड

– अजमेर रोड

दिल्ली

रोड

– सीकर रोड

: कल्पना नगर में विकास की नई राह:::::

– दो दर्जन पार्कों में पौधारोपण

– सड़कों के सुधार की योजना

– कॉलोनी में रहने वालों की बढ़ेगी सुरक्षा व सुविधा

– खाली प्लॉटों पर अब निर्माण शुरू होने की उम्मीद

