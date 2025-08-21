बस्सी @ पत्रिका. जयपुर ग्रामीण इलाके में मानसून ने एक बार फिर से जोड़ पकड़ना शुरू कर दिया है।

बस्सी इलाके में भारी बरसात होने से कानोता कस्बे में सर्विल लेन पर पानी भरने से आवागमन बा​धित हो रहा है तो वहीं सिंदोली से रिंग रोड को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर पानी भराव के कारण दर्जनों गांवों का सम्पर्क टूट गया है।

इधर ढूंढ़ नदी की रपट पर भी लोगों को आवागमन का खतरा बढ़ गया है।