कलक्टर निरीक्षण कर गए ही थे कि बांध टूट गया

– ढूंढ नदी में बना बिशनसिंपुरा बांध टूटने से टूटा ग्रामीणों का सपना
बस्सी @ पत्रिका. बस्सी उपखण्ड इलाके से गुजर रही ढ़ंढ नदी में ग्रामीणों द्वारा बनाया गया बिशनसिंहपुरा बांध मंगलवार दोपहर बाद टूट गया है। बांध टूटने के बाद ग्रामीणों का सपना भी टूट गया है। बांध टूटने से करीब एक घंटे पहले ही जयपुर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र सोनी निरीक्षण कर गए ही थे।
जानकारी के अनुसार पिछले दिनों से हो रही बरसात के कारण ढूंढ नदी में पानी का वेग बढ़ रहा है। इस नदी में बिशनसिंपुरा बांध में ग्रामीणों ने एक कच्चा बांध बना रखा है, ताकि आसपास के इलाकों में भूमिगत जल का स्तर बढ़ सके। यह बांध गत वर्ष भी टूट गया था और अब भी टूट गया है।
बड़ी खबरेंView All
बस्सी
राजस्थान न्यूज़