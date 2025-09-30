Patrika LogoSwitch to English

बस्सी

बस्सी

बरसात से खेत लबालब, भीगी बाजरे की बाली व कड़बी

जयपुर ग्रामीण के कोटखावदा इलाके में मंगलवार को 25 एमएम बरसात होने से खेतों में पानी भर गया। जिन खेतों में बाजरे की फसल कटी पडी थी, उसमें कड़बी व बाली भीग गई। जिन किसानों ने सरसों की बुवाई कर दी, उन किसानों का खाद बीज खराब हो गया। वहीं बांसखोह, तूंगा व बस्सी में भी बूंदाबांदी से खेतों में कटी हुई फसलों को नुकसान हो गया है।

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Sep 30, 2025

बस्सी. जयपुर ग्रामीण के कोटखावदा इलाके में मंगलवार को 25 एमएम बरसात होने से खेतों में पानी भर गया। जिन खेतों में बाजरे की फसल कटी पडी थी, उसमें कड़बी व बाली भीग गई। जिन किसानों ने सरसों की बुवाई कर दी, उन किसानों का खाद बीज खराब हो गया। वहीं बांसखोह, तूंगा व बस्सी में भी बूंदाबांदी से खेतों में कटी हुई फसलों को नुकसान हो गया है।

पूर्वी राजस्थान में यलो अलर्ट के सा​थ ही मंगलवार सुबह से ही जयपुर ग्रामीण के बस्सी, चाकसू एवं जमवारमामगढ़उपखण्ड इलाकों में बादल छाना शुरू हो गए थे। दोपहर को कोटखावदा इलाके में भारी बरसात से किसानों के खेत लबालब हो गए। खेतों में कटी हुई फसलों को नुकसान हो गया।

वहीं जिन किसानों ने खेतों में फसलों की बुवाई कर दी उन खेतों में भी नुकसान हो गया है। हालांकि जिन किसानों ने अभी तक सरसों एवं चने की बुवाई नहीं की है, उनको जरूर फायदा मिलेगा। इधर बरसात होने से जहां पिछले दिनाें से गर्मी पड़ रही थी उसमें लोगों को राहत मिली है।

Published on:

30 Sept 2025 07:32 pm

Published on: 30 Sept 2025 07:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / बरसात से खेत लबालब, भीगी बाजरे की बाली व कड़बी

