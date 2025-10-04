Patrika LogoSwitch to English

बस्सी

विक्रम मीना आत्महत्या प्रकरण: 21 लाख का मुआवजा, पत्नी को संविदा पर नौकरी

जयपुर ग्रामीण के रायसर पुलिस थाना इलाके के कुशलपुरा निवासी विक्रम मीना आत्महत्या प्रकरण में मृतक के परिजनों को 21 लाख रुपए का मुआवजा, मृतक की पत्नी को वन विभाग नर्सरी में संविदा पर नौकरी देने पर सहमति बन गई है। वहीं गत दिवस पुलिस थाने पर पथराव करने वालों के ​खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करने पर भी सहमति बन गई है।

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Oct 04, 2025

– लाठीचार्ज मामले की आईजी स्तर पर होगी जांच

बस्सी. जयपुर ग्रामीण के रायसर पुलिस थाना इलाके के कुशलपुरा निवासी विक्रम मीना आत्महत्या प्रकरण में मृतक के परिजनों को 21 लाख रुपए का मुआवजा, मृतक की पत्नी को वन विभाग नर्सरी में संविदा पर नौकरी देने पर सहमति बन गई है। वहीं गत दिवस पुलिस थाने पर पथराव करने वालों के ​खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करने पर भी सहमति बन गई है।

लाठीचार्ज मामले में आईजी स्तर पर जांच कराने का आश्वासन दिया है। वार्ता में जमवारामगढ़ के पूर्व विधायक गोपाल मीना, युवा नेता नरेश मीना एवं प्रशासन की ओर से एएसपी एवं उपखण्डअ​​​धिकारी समेत कई लोग मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि तीन दिन पहले रायसर थाना इलाके के विक्रम मीना जंगल में बकरियां चरा रहा था, इस दौरान तीन वनकर्मियों ने उनसे विवाद कर लिया था। इसके बाद ​विक्रम जब ​शिकायत लेकर पुलिस थाने गया तो वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी।

इसके बाद से ग्रामीणों ने पूर्व विधायक गोपाल मीना के नेतृत्व में वन चौकी रायसर के सामने धरना​ शुरू कर दिया था। इसके बाद गत दिवस आक्रो​शित ग्रामीणों ने पुलिस थाने पर पथराव कर दिया था और पुलिस ने लाठीचार्ज कर ग्रामीणों को खदेडा़ था। जिसके बाद शव के सा​थ मृतक के घर पूर्व विधायक गोपाल मीना व नरेश मीना के साथ सैंकड़ों की तादात में धरना देकर बैठ गए थे।

Published on:

04 Oct 2025 03:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / विक्रम मीना आत्महत्या प्रकरण: 21 लाख का मुआवजा, पत्नी को संविदा पर नौकरी

