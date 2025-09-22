मणिपुर हमले में शहीद बस्तर का लाल! बालेंगा गांव में मातम और गर्व का माहौल, Video…

Bastar News: मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में शहीद हुए बस्तर के वीर जवान का पार्थिव शरीर सोमवार को रायपुर एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट पर सेना और पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम सलामी दी। इस दौरान प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

शहीद जवान का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गृहग्राम बालेंगा (बस्तर) पहुंचा, गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों के आंसू और ग्रामीणों की आंखों में गर्व और गम का मिला-जुला भाव साफ झलक रहा था। सैकड़ों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े और “वीर सपूत अमर रहे” के नारों से पूरा गांव गूंज उठा।