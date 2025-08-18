Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बेमेतरा

आत्मानंद स्कूल में ABVP का तालाबंदी आंदोलन, कड़ी धूप में खड़े रहने से छात्रा हुई बेहोश, देखें Video

CG News: आंदोलन के दौरान स्कूली बच्चे कड़ी धूप में गेट पर खड़े रहे, जिससे एक छात्रा बेहोश होकर गिर पड़ी।

बेमेतरा

Laxmi Vishwakarma

Aug 18, 2025

CG News: देवकर नगर में संचालित पीएमश्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) धमधा इकाई ने तालाबंदी कर आंदोलन किया। परिषद ने स्कूल में व्याप्त समस्याओं को लेकर 7 सूत्रीय मांगें रखीं। आंदोलन के दौरान स्कूली बच्चे कड़ी धूप में गेट पर खड़े रहे, जिससे एक छात्रा बेहोश होकर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद शिक्षकों और अभिभावकों ने तुरंत उसकी मदद की।

CG News: तालाबंदी की जानकारी मिलने पर देवकर तहसीलदार सीताराम कवर, प्रिंसिपल अनिल डहले और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में लिया। ABVP पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2025 02:01 pm

Published on:

18 Aug 2025 02:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / आत्मानंद स्कूल में ABVP का तालाबंदी आंदोलन, कड़ी धूप में खड़े रहने से छात्रा हुई बेहोश, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के इस गांव में शराब, जुआ व पॉलीथिन बैन, नियम का उल्लंघन करने पर देना होगा 50 हजार का जुर्माना, जानें वजह

नशाबंदी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
पत्रिका प्लस

Independence Day 2025: सांसद बघेल ने किया ध्वजारोहण, शहीदों व मीसा बंदियों के परिजनों को किया सम्मानित

पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी हुए सम्मानित (Photo source- Patrika)
बेमेतरा

CG News: एक ही परिवार के 3 लोग डायरिया की चपेट में, बासी खाना बनी वजह

CG News: एक ही परिवार के 3 लोग डायरिया की चपेट में, बासी खाना बनी वजह
बेमेतरा

CG News:शिक्षक ने जय श्रीराम का नारा लगाने पर की पिटाई, स्कूल में जमकर हंगामा

CG News:शिक्षक ने जय श्रीराम का नारा लगाने पर की पिटाई, स्कूल में जमकर हंगामा
बेमेतरा

CG Protest: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

CG Protest: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.