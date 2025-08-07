CG News: किसान के खेत में बना रहस्यमयी गड्ढा, लगातार बढ़ रहा आकार, देखें VIDEO

CG News: बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम कुरूद में किसान लाला साहू (पिता- स्व. मनराखन साहू) के खेत में एक रहस्यमयी गड्ढा बन गया है, जो दिन-ब-दिन और गहराता जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह गड्ढा अचानक बना और इसका आकार लगातार बढ़ रहा है। लगातार आकार बढ़ने से क्षेत्र में भू-गर्भीय हलचल की आशंका जताई जा रही है।
गांव में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल है और लोग इसे प्राकृतिक रहस्य से जोड़कर देख रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच की मांग की है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह घटना किस वजह (CG News) से हो रही है।
