तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, फुटबॉल की तरह गोते खाते हुए पलटी, फिर… दिल थामकर देखें Video

Road Accident: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बुधवार को नेशनल हाईवे 30 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बता दें कि ग्राम सैगोना के पास, कवर्धा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी।
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के बाद कार पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई और जैसे फुटबॉल की तरह गोते खाते हुए पलट गई। यह भयावह नजारा पास के किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसने हादसे की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया है। पुलिस और राहत टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।
