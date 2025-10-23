Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, फुटबॉल की तरह गोते खाते हुए पलटी, फिर… दिल थामकर देखें Video

Road Accident: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बुधवार को नेशनल हाईवे 30 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ।

बेमेतरा

image

Khyati Parihar

Oct 23, 2025

Road Accident: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बुधवार को नेशनल हाईवे 30 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बता दें कि ग्राम सैगोना के पास, कवर्धा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी।

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के बाद कार पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई और जैसे फुटबॉल की तरह गोते खाते हुए पलट गई। यह भयावह नजारा पास के किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसने हादसे की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया है। पुलिस और राहत टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 12:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / Videos / तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, फुटबॉल की तरह गोते खाते हुए पलटी, फिर… दिल थामकर देखें Video

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

CG News: 20 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान! जेवरात, वाहनों सहित कपड़ों-बर्तनों की हुई बंपर बिक्री, जमकर बरसा धन…

CG News: 20 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान! जेवरात, वाहनों सहित कपड़ों-बर्तनों की हुई बंपर बिक्री, जमकर बरसा धन...(photo-patrika)
बेमेतरा

CG News: चना मसाला खाकर 31 लोग पहुंचे अस्पताल, फूड प्वॉजनिंग के हुए शिकार

CG News: चना मसाला खाकर 31 लोग पहुंचे अस्पताल, फूड प्वॉजनिंग के हुए शिकार
बेमेतरा

CG News: बेमेतरा में पार्टी बनी आफत, चना मसाला खाने से 25 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार..

CG News: बेमेतरा में पार्टी बनी आफत, चना मसाला खाने से 25 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार..(photo-patrika)
बेमेतरा

मनरेगा पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अभियान जारी, 25 अक्टूबर तक पूरी करने के निर्देश

ई-केवाईसी अभियान जारी (Photo source- Patrika)
बेमेतरा

दीपावली की रौनक: फूल कूटने की परंपरा से शुरू हुआ गौरा-गौरी उत्सव, लक्ष्मी पूजा के बाद परघाते हैं करसा… जानें

दीपावली (Image Source: Chatgpt)
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.