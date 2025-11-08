रातों-रात खाक हो गई 500 झुग्गियां, सिलेंडर ब्लास्ट से कांपी दिल्ली.. रिठाला में चीख-पुकार

दिल्ली के रिठाला में शुक्रवार की रात उस वक्त हड़कंप मच गया.. जब एक चिंगारी ने विकराल आग का रूप ले लिया। भीषण आग ने देखते ही देखते कई झुग्गियों को चपेट में ले लिया। आग से बंगाली बस्ती की झुग्गियों में रखे रसोई गैस के सिलेंडर में एक-एक कर ब्लास्ट होने लगा, जिससे आग और भी तेजी से फैल गई। पूरे इलाके में अफरा-तफरी मची गई। आग कितनी विकराल थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग बुझाने के लिए दमकल की 29 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। लगभग 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के अनुसार आग लगने से करीब 400-500 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कई एलपीजी सिलेंडर फट गए, जिससे आग और भड़क गई और निवासियों में दहशत फैल गई। आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है। घायल को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।