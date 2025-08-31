भारत ने चीन के बाद जापान को किया पस्त, सरपंच साहब ने फिर किया कमाल

एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-2 से हराकर सुपर 4 में जगह पक्की कर ली है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए तो मंदीप सिंह ने टीम इंडिया का खाता खोला। इससे पहले टीम इंडिया ने चीन को 4-3 से हराया था। अब भारतीय टीम का सुपर 4 में जाना तय है।

टीम इंडिया अपना आखिरी लीग मुकाबला सोमवार को कजाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। इस मुकाबले में जापान की ओर से कोसेई कावाबे गोल करने वाले इकलौते खिलाड़ी रहे, जिन्होंने दो गोल दागे। भारत ने पहले क्वार्टर की शानदार शुरुआत की। चौथे मिनट मंदीप सिंह ने गोल दागकर टीम का खाता खोला। सुखजीत सिंह ने बेसलाइन पर गेंद ली और मनदीप सिंह को एक बेहतरीन पास दिया, जिसे उन्होंने गोलपोस्ट के सामने अपने मार्कर को छकाते हुए नेट में डालकर टीम का खाता खोला।

अगले ही मिनट भारत को मुकाबले का पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला और दो रीटेक के बाद, कप्तान हरमनप्रीत सिंह (पांचवें मिनट) ने एक जोरदार शॉट लगाया, जो जापानी गोलकीपर के पैर से टकराकर गोल में चला गया। इसी के साथ भारत ने 2-0 से बढ़त बना ली। जापान को 13वें मिनट में एक पेनाल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन जापानी टीम इसका कोई फायदा नहीं उठा सकी।