बादल फटते ही पानी में बह गई ज़िंदगियां, चीखों में डूबा चिशोती गांव.. किश्तवाड़ का दिल दहलाने वाला सच

उत्तरकाशी के धराली में आपदा के दर्द से देश अभी उबर भी नहीं पाया था कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में माता चंडी के मंदिर के मचैल यात्रा मार्ग पर गुरुवार को बादल फटने से भारी तबाही आ गई। घर, लंगर स्थल, वाहन तिनके की तरह बहते नजर आए। अभी तक कई शव बरामद किए जा चुके हैं तो वहीं कई लोग घायल हैं। वहीं आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन फिर शुरू किया गया। हादसे के बाद जिंदा बचे लोगों ने आपबीती सुनाई।