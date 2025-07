Breaking News: आरोपों पर बोली BJP मंत्री Sampatiya Uikey, CM को सब पता है..! |MP Scam

Inquiry Against Minister in MP: मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन ( corruption in Jal Jeevan Mission ) के नाम पर 1000 करोड़ रुपए की कमीशन वसूली ( MP Scam ) का मामला सामने आया है. आरोप लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग की मंत्री संपतिया उइके पर लगे हैं. हैरानी की बात यह है कि इस वसूली की जांच का आदेश पीएचई के ही इंजीनियर-इन-चीफ संजय अंधवान ने दिया है. सफाई में मंत्री संपतिया ( Sampatiya Uikey ) उइके ने कहा कि जो भी जांच करना चाहे, कर सकता है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है… मुख्यमंत्री को सब कुछ पता है… देखिए क्या है पूरा मामला, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट