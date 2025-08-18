Patrika LogoSwitch to English

भारत

चुनाव आयोग पर बवाल.!, चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर दागे सवाल

चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच उपजे विवाद में चिराग पासवान ने एंट्री ली है।

भारत

Darsh Sharma

Aug 18, 2025

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष को केवल हंगामा करना है, आपको न्याय व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करना है. आज वे चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, यह वही चुनाव आयोग है जिसके नेतृत्व में चुनाव हुए और कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र और राज्य में सत्ता में रही है. हकीकत यह है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, आप शिकायत करने क्यों गए थे. झारखंड में आप जीते तो इस पर कोई सवाल नहीं और अगर इतनी शिकायत है तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में दौरे पर गए हैं, अगर इतनी धांधली हो रही है तो कम से कम एक बार आधिकारिक अपील तो दर्ज करें, कम से कम आपत्ति तो दर्ज करें.

Published on:

18 Aug 2025 03:22 pm

Hindi News / Bharat / चुनाव आयोग पर बवाल.!, चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर दागे सवाल

