चुनाव आयोग पर बवाल.!, चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर दागे सवाल

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष को केवल हंगामा करना है, आपको न्याय व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करना है. आज वे चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, यह वही चुनाव आयोग है जिसके नेतृत्व में चुनाव हुए और कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र और राज्य में सत्ता में रही है. हकीकत यह है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, आप शिकायत करने क्यों गए थे. झारखंड में आप जीते तो इस पर कोई सवाल नहीं और अगर इतनी शिकायत है तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में दौरे पर गए हैं, अगर इतनी धांधली हो रही है तो कम से कम एक बार आधिकारिक अपील तो दर्ज करें, कम से कम आपत्ति तो दर्ज करें.