देशभर में लगातार मॉनसून की आफत, पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और तेज बारिश

देश के अलग-अलग हिस्सों में मॉनसून की बारिश लगातार जारी है। पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यह बारिश अब आफत बनती जा रही है। यहां भूस्खलन और तेज बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है।

भारत

Pankaj Meghwal

Sep 01, 2025

देश के अलग-अलग हिस्सों में मॉनसून की बारिश लगातार जारी है। पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यह बारिश अब आफत बनती जा रही है। यहां भूस्खलन और तेज बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है।

बिहार और उत्तर प्रदेश के निचले इलाकों में भी हालात बिगड़ चुके हैं। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली-एनसीआर का मौसम
दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासकर पूर्वी दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी हिस्सों, मध्य दिल्ली और शाहदरा में बारिश की संभावना जताई गई है। एनसीआर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। जिसको देखते हुए मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

उत्तर प्रदेश का हाल
उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी है। मथुरा, हमीरपुर, ललितपुर, आगरा, अलीगढ़, बिजनौर, मेरठ, मैनपुरी, इटावा, पीलीभीत, मोरादाबाद, फिरोजाबाद, महोबा, जालौन और झांसी में भारी बारिश की संभावना है। बलिया, बहराइच, बदायूं, चंदौली, फर्रुखाबाद, गोंडा, गाजीपुर, हरदोई, कानपुर नगर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मीरजापुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, उन्नाव और वाराणसी जैसे जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।

बिहार की स्थिति
बिहार में भी आज से भारी बारिश की संभावना है। दरभंगा, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, मधुबनी और सुपौल में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। दक्षिण बिहार के नवादा, गया, जमुई और औरंगाबाद में भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोजपुर, खगड़िया, बेगूसराय और भागलपुर में बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

उत्तराखंड का मौसम
उत्तराखंड में देहरादून, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार जैसे जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में भूस्खलन और सड़क अवरोध की स्थिति बन सकती है।

मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी है। सिहोर, देवास, खरगोन, उज्जैन, बुरहानपुर, बेतुल, छिंदवाड़ा, हरदा, बालाघाट, सिवनी और खंडवा में भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में जलभराव और नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा सकती है।

देश के कई हिस्सों में जारी यह बारिश आने वाले कुछ दिनों तक और परेशान कर सकती है। मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

01 Sept 2025 02:04 pm

Hindi News / Bharat / देशभर में लगातार मॉनसून की आफत, पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और तेज बारिश

