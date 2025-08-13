वोटर लिस्ट पर फंस गया चुनाव आयोग.? पहले राहुल, अब तेजस्वी ले आए सबूत

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष भाजपा के साथ चुनाव आयोग पर भी हमलावर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के बाद अब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों की डकैती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है… चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर “वोट की डकैती” कर रहा है. उन्होंने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी पर भी गंभीर आरोप लगाए। दावा किया कि उनके और उनके देवर के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं। तेजस्वी ने कहा, “जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है. आज तक चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की. SIR प्रक्रिया में जो खामियां हैं, हम उन्हें उजागर करते रहेंगे.” उन्होंने आरोप लगाया कि पहले बीजेपी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब चुनाव आयोग को हथियार बना लिया गया है