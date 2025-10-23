Patrika LogoSwitch to English

बेटे की हत्या, बहू से नाजायज संबंध.!, पूर्व डीजीपी मुस्तफा ने बताया असल सच

पंजाब के पूर्व डीजीपी ने कहा कि ये सच है कि हमारे युवा बेटे की मौत से हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम गंदी राजनीति और घटिया सोच वाले लोगों के दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का मुकाबला नहीं कर सकते।

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 23, 2025

हरियाणा पुलिस ने पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना पर उनके बेटे अकील अख्तर की कथित हत्या के आरोप में मामला में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने ये शिकायत पंजाब के पूर्व डीजीपी के मृत बेटे के मौत से पहले शेयर किए गए वी‍डियो के सामने आने के बाद दर्ज की है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने अपने खिलाफ दर्ज मामले पर सफाई देते हुए अपने बेटे की पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि उनका बेटा ड्रग्स के चंगुल में फंस गया था, जिसके बाद वह स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार हो गया। उन्होंने आगे कहा, ये सच है कि हमारे युवा बेटे की मौत से हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम गंदी राजनीति और घटिया सोच वाले लोगों के दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का मुकाबला नहीं कर सकते।”

Published on:

23 Oct 2025 02:40 pm

