Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भारत

Trump Putin Meeting: पुतिन-ट्रंप में नहीं हुई डील ! फिलहाल नहीं खत्म होगी रूस-यूक्रेन जंग, क्या अब छिड़ेगा महायुद्ध ?

Trump Putin Meeting: करीब ढाई घंटे की इस बैठक में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय समझौते और यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हुआ, बता दें की रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की अलास्का में मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरे टिकी थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या पुतिन के आगे फीके पड़े ट्रंप ? देखें रिपोर्ट

भारत

Kripa Shankar Sharma

Aug 16, 2025

Trump Putin Meeting: अलास्का के एंकोरेज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Trump-Putin Alaska Meeting) के बीच एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुआ. इसका मकसद यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में प्रगति करना था. करीब ढाई घंटे की इस बैठक में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय समझौते और यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हुआ, बता दें की रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की अलास्का में मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरे टिकी थी। उनके बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 घंटे मीटिंग हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, (Ukraine War Ceasefire Talks) (Zelensky),पर हर किसी सवाल है की रूस यूक्रेन युद्ध का क्या होगा, देखिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma)की रिपोर्ट

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Aug 2025 03:12 pm

Hindi News / Bharat / Trump Putin Meeting: पुतिन-ट्रंप में नहीं हुई डील ! फिलहाल नहीं खत्म होगी रूस-यूक्रेन जंग, क्या अब छिड़ेगा महायुद्ध ?

बड़ी खबरें

View All

भारत

क्रिकेट जगत में मची शोक की लहर, 60 शतक और 100 अर्धशतक लगाने वाले दिग्गज क्रिकेटर की मौत

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर बॉब सिम्पसन
क्रिकेट

NCERT ने जारी किया मॉड्यूल, देश के विभाजन के लिए तीन पक्षों को बताया जिम्मेदार, छिड़ा सियासी संग्राम

राष्ट्रीय

Liver Disease HDV: लिवर पर अटैक करने वाला वायरस HDV, दुनिया के 12 मिलियन लोग चपेट में, WHO ने दी चेतावनी!

Liver Disease HDV
स्वास्थ्य

ट्रंप-पुतिन की मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की पहली बार बोले, युद्ध को लेकर दिया यह बड़ा बयान

Trump Putin Summit 2025 zelensky reaction
विदेश

Tarot Rashifal 17 August 2025 : 17 अगस्त को चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत, जानें किसे मिलेगा धन और किसे सम्मान

Tarot Rashifal 17 August 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.