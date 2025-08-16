Trump Putin Meeting: पुतिन-ट्रंप में नहीं हुई डील ! फिलहाल नहीं खत्म होगी रूस-यूक्रेन जंग, क्या अब छिड़ेगा महायुद्ध ?

Trump Putin Meeting: अलास्का के एंकोरेज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Trump-Putin Alaska Meeting) के बीच एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुआ. इसका मकसद यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में प्रगति करना था. करीब ढाई घंटे की इस बैठक में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय समझौते और यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हुआ, बता दें की रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की अलास्का में मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरे टिकी थी। उनके बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 घंटे मीटिंग हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, (Ukraine War Ceasefire Talks) (Zelensky),पर हर किसी सवाल है की रूस यूक्रेन युद्ध का क्या होगा, देखिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma)की रिपोर्ट