Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भारत

अब ट्रेनों में सस्ता मिलेगा पानी, भारतीय रेलवे ने किया बड़ा ऐलान

रेलवे में मिलने वाला पैक्ड वॉटर यानी प्लास्टिक की बोतल में मिलने वाला पानी अब और सस्ता हो गया है। रेल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि जीएसटी कम होने का सीधा फायदा अब यात्रियों को भी मिलेगा। इसी वजह से रेल नीर की कीमतों में कटौती की गई है।

भारत

Pankaj Meghwal

Sep 20, 2025

रेलवे में मिलने वाला पैक्ड वॉटर यानी प्लास्टिक की बोतल में मिलने वाला पानी अब और सस्ता हो गया है। रेल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि जीएसटी कम होने का सीधा फायदा अब यात्रियों को भी मिलेगा। इसी वजह से रेल नीर की कीमतों में कटौती की गई है।

रेल मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक अब एक लीटर पानी की बोतल की कीमत 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये कर दी गई है। वहीं आधा लीटर की बोतल अब 10 रुपये के बजाय सिर्फ 9 रुपये में मिलेगी। रेल नीर भारतीय रेलवे का खुद का ब्रांड है। इसकी शुरुआत साल 2003 में की गई थी। उस समय रेलवे स्टेशनों पर घटिया क्वालिटी का पानी बेचा जा रहा था। इसी को रोकने के लिए रेल नीर की शुरुआत की गई थी, ताकि यात्रियों को साफ, सुरक्षित और भरोसेमंद पानी मिल सके।रेल नीर का उत्पादन और वितरण रेलवे की सरकारी कंपनी आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन करती है। रेलवे बोर्ड के नए आदेश, सर्कुलर नंबर 18/2025 में कहा गया है, कि अब रेल नीर के अलावा रेलवे द्वारा स्वीकृत अन्य पैक्ड पानी भी सस्ते दाम पर मिलेंगे। ये नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। यानी इस तारीख के बाद जो भी यात्री ट्रेन में सफर करेंगे, उन्हें स्टेशनों और ट्रेनों में पानी की बोतलें सस्ते दाम में मिलेंगी।

बता दें कि आईआरसीटीसी चार मुख्य तरीकों से कमाई करती है – खानपान, रेल नीर, इंटरनेट टिकटिंग और पर्यटन। इन चारों में से सबसे ज़्यादा कमाई रेल नीर से ही होती है। साल 2025 की चौथी तिमाही, यानी जनवरी से मार्च के बीच, सिर्फ पानी बेचकर कंपनी ने 96 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसके बाद जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के आंकड़े जारी किए गए। इस दौरान कंपनी की कुल कमाई 11.8% बढ़कर 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो पिछले साल इसी समय 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये थी। इस ग्रोथ में खानपान, रेल नीर, इंटरनेट टिकटिंग और पर्यटन – सभी का योगदान रहा। हालांकि इंटरनेट टिकटिंग अभी भी कंपनी का सबसे बड़ा कमाई का जरिया बना हुआ है।

इस फैसले के पीछे रेलवे का उद्देश्य है कि यात्रियों का खर्च कम हो, गर्मियों के मौसम में उन्हें राहत मिले ताकि उनका सफर आसान बना रहे। खासकर लंबे सफर के दौरान, जहां बार-बार पानी लेना जरूरी होता है, वहां यह बदलाव काफी फायदेमंद साबित होगा। कुल मिलाकर, रेलवे का यह फैसला यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है। अब साफ, सुरक्षित और सस्ता पानी ट्रेनों और स्टेशनों पर मिल सकेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

रेल बजट

Railway news

Published on:

20 Sept 2025 09:37 pm

Hindi News / Bharat / Videos / अब ट्रेनों में सस्ता मिलेगा पानी, भारतीय रेलवे ने किया बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

भारत

पाबंदियों के बावजूद आत्मसमर्पण नहीं करेगा ईरान, राष्ट्रपति पेजेशकियन ने किया दावा

Iran President Masoud Pezeshkian
विदेश

भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने मिलकर किया कमाल, वनडे में बनाया नया कीर्तिमान

Smriti Mandhana
क्रिकेट

Weekly Tarot Horoscope 21 To 27 September 2025: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते का राज! पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Tarot Horoscope 21 To 27 September 2025
राशिफल

दिवाली से पहले अमूल ने दी बड़ी खुशखबरी, 700 प्रोडक्ट्स के रेट घटाए

राष्ट्रीय

अब समंदर से नहीं आ सकेंगे आतंकी, लहरों पर दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा भारत, जानिए कैसी है देश की ताकत

India Greece Naval Exercise 2025
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.