Kulgam Encounter : कुलगाम में गोलियों की बारिश.! दो जवान शहीद, 1 आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ नवें दिन भी जारी है। रातभर इलाके में जोरदार धमाके और गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती रहीं.. एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है, जबकि दो जवान शहीद हुए हैं। वहीं, 11 जवान घायल हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम के ऑपरेशन अखल में लांस नायक प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह शहीद हुए हैं। भारतीय सेना ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। भारतीय सेना के चिनोर कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ‘सेना शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करती है। ये ऑपरेशन अभी जारी है।