आवारा कुत्तों पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई, जोरदार बहस के बाद फैसला सुरक्षित

सॉलिसिटर जनरल दुष्यंत दवे ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि कुछ लोग चिकन और अंडा खाने के बावजूद खुद को पशु प्रेमी बताते हैं, जबकि हकीकत यह है कि बच्चों की जान जा रही है। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि हर साल करीब 305 लोगों की मौत होती है, जिनमें अधिकतर 15 साल से कम उम्र के होते हैं।

Darsh Sharma

Aug 14, 2025

दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जोरदार बहस हुई। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम रोक की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब यह देखना होगा कि कोर्ट पहले दिए गए दो जजों के आदेश को बरकरार रखता है या उस पर रोक लगाता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि संसद में कानून और नियम तो बनते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता। उन्होंने टिप्पणी की कि एक तरफ इंसान पीड़ित हैं, तो दूसरी ओर पशु प्रेमी अपनी चिंताएं रख रहे हैं। पीठ ने सभी पक्षों से शपथ पत्र और ठोस सबूत पेश करने को कहा। फिलहाल अंतरिम रोक पर फैसला सुरक्षित रखा गया है।

14 Aug 2025 01:38 pm

Hindi News / Bharat / आवारा कुत्तों पर 'सुप्रीम' सुनवाई, जोरदार बहस के बाद फैसला सुरक्षित

