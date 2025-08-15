Trump-Putin Meeting: ट्रंप की पुतिन को सबसे बड़ी धमकी, क्या आज रात कुछ बड़ा होगा ?

Trump-Putin Meeting: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) एयरफोर्स वन से वॉशिंगटन से अलास्का (Trump-Putin Alaska Meeting) के लिए रवाना हो गए हैं. जहां उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी. दोनों नेताओं के बीच कुछ घंटों में मुलाकात होनी है. अलास्का के लिए रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि वो (पुतिन) ट्रंप की अर्थव्यवस्था में दिलचस्पी रखते हैं.राष्ट्रपति ने आगे कहा कि अगर हम प्रगति करते हैं, तो मैं इस पर बात करूंगा. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक रूस-यूक्रेन युद्ध (Ukraine War Ceasefire Talks) नहीं रुकता, तब तक कोई व्यापार नहीं होगा, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप की दी धमकी और सख्त लहजे़ ने जेलेंस्की (Zelensky) समेत पूरी दुनिया की नजरें इस मीटिंग पर अटका दी है, क्या आज रात कुछ बड़ा होने वाला है, देखिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट