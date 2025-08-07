भारत पर टैरिफ बम फोड़कर पाक आर्मी चीफ मुनीर से क्यों मिल रहे ट्रंप..? जानिए वजह

लगातार झूठ बोलकर सुर्खियां बटोरने वाले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दोगलापन एक बार फिर सामने आया है। एक तरफ वे भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ बम फोड़कर दुश्मनी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका पाकिस्तान प्रेम परवान चढ़ता जा रहा है। भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद इसे बढ़ाने के संकेत देने की खबर आई ही थी.. कि अब खबर है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को अमरीका आने का बुलावा भेजा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान की आर्मी चीफ असीम मुनीर अमरीका जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दो महीने के भीतर ये उनका दूसरा अमरीकी दौरा होगा.. ऐसे में सवाल ये कि आखिर ट्रंप के मन में क्या चल रहा है..? पीएम मोदी के सबसे करीबी दोस्त बताने वाले ट्रंप क्यों भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से प्रेम दिखा रहे हैं..? माना जा रहा है कि ट्रंप और मुनीर के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है.. इससे अमरीका और पाकिस्तान के बीच लगातार गहराते द्विपक्षीय संबंधों के संकेत मिल रहे हैं.