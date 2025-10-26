दीपावली पर हादसा: पटाखे से तीन साल का बच्चा बुरी तरह झुलसा, VIDEO देखकर दहल जाएगा दिल

Big Incident: दीपावली के जश्न के बीच जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। दीपक नगर इलाके में पटाखा जलाते समय तीन साल का मासूम अभिषेक यादव बुरी तरह झुलस गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक, अभिषेक पटाखा जला रहा था, तभी अचानक उसमें बारूद के साथ तेज धमाका हुआ। धमाके में उसका चेहरा और हाथ गंभीर रूप से जल गए। बच्चे की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। स्थानीय लोगों की मदद से अभिषेक को जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।