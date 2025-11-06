Patrika LogoSwitch to English

रायपुर की ओर जा रहे ट्रक में भीषण आग, जलकर हुआ राख, देखें वीडियो

रायपुर की ओर जा रही ट्रक में आग लग गई, ट्रक में कोयला लदा हुआ था। दमकल वाहन और टीम मौके पर पहुंची। जिसमें ट्रक का केबिन व कोयला जल कर राख हो गया।

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 06, 2025

भिलाई ब्रेकिंग: खारुन नदी के ऊपर दुर्ग से रायपुर की ओर जा रही ट्रक में आग लग गई, ट्रक में कोयला लदा हुआ था। दमकल वाहन और टीम मौके पर पहुंची। जिसमें ट्रक का केबिन व कोयला जल कर राख हो गया।

Updated on:

06 Nov 2025 04:45 pm

Published on:

06 Nov 2025 04:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Videos / रायपुर की ओर जा रहे ट्रक में भीषण आग, जलकर हुआ राख, देखें वीडियो

