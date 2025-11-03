Patrika LogoSwitch to English

कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, देखें Video

Breaking News: भिलाई-3 क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक कबाड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Nov 03, 2025

Breaking News: भिलाई-3 क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक कबाड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया।

जानकारी के मुताबिक, आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में दुकान का अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर अंदर घुसकर आग पर नियंत्रण पाया। टीम ने आस-पास की अन्य दुकानों और घरों तक आग फैलने से पहले ही स्थिति को काबू में कर लिया।

दमकल कर्मियों की तत्परता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़की होगी। पुलिस और फायर विभाग ने जांच शुरू कर दी है।

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Videos / कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, देखें Video

