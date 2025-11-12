भिलाई स्टील प्लांट में बड़ा हादसा! बिलेट रेल मिल में उत्पादन के दौरान मचा हड़कंप, देखें Video

CG News: छत्‍तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में सबसे लंबी रेल पटरी का निर्माण करने वाले अत्याधुनिक यूनिवर्सल रेल मिल से हादसे की खबर सामने आई है। जहां प्लांट के बिलेट रेल मिल में उत्पादन के दौरान हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त कर्मचारी काम में व्यस्त थे, तभी अचानक रेल मिल में उत्पादन के दौरान हादसा हुआ। हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन हादसे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं।