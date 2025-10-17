भिलाई नगर निगम में विवाद! कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच जमकर हंगामा, देखें Video

Chhattisgarh news: नगर निगम भिलाई में सामान्य सभा के दौरान कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों के बीच हंगामा देखने को मिला। बैठक के दौरान दोनों दलों के पार्षदों ने एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए, जिससे सभा कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार, भिलाई नगर निगम में वार्ड नंबर 44 के भाजपा पार्षद दया सिंह काफी आक्रोश में नजर आए।

बताया जा रहा है कि हंगामे का कारण नगर निगम के बजट प्रस्ताव और स्थानीय विकास कार्य है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्षदों ने कुछ कार्यों में कथित अनियमितताओं की शिकायत की, जबकि भाजपा पार्षदों ने इस आरोप को खारिज करते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया।