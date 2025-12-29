29 दिसंबर 2025,

सोमवार

भिलाई

एस एस प्लाजा में भीषण आग, पद्मिनी ज्वेलर्स सहित कई दुकानें चपेट में, देखें Video

SS Plaza Fire: पॉवर हाउस रोड स्थित एस एस प्लाजा में पद्मिनी ज्वेलर्स सहित कई दुकानों में आग लग गई।

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 29, 2025

SS Plaza Fire: पॉवर हाउस रोड स्थित एस एस प्लाजा में पद्मिनी ज्वेलर्स समेत कई दुकानों में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुँचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

Published on:

29 Dec 2025 09:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Videos / एस एस प्लाजा में भीषण आग, पद्मिनी ज्वेलर्स सहित कई दुकानें चपेट में, देखें Video

