Watch video.. 1.4 करोड़ का टेंडर लेने वाला ठेकेदार निगम को थमा रहा था दूसरे कंपनी की मशीन

नगर निगम, भिलाई Nagar Nigam, Bhilai ने ठेका एजेंसी मुस्कान कुमारी, थान खम्हरिया को केम एविडा इनवायरों इंजीनियर प्रायवेट लिमिटेड कंपनी की 2 मशीन देना था। ट्रक पर लगी सक्शन सह जेटिंग मशीन ठेकेदार लाकर वाहन शाखा में खड़ी कर दिया। निगम corporation में प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने जब देखा कि जिस कंपनी की मशीन देने की बात वर्क आर्डर और अनुबंध में है, उसकी जगह ठेकेदार देवज्ञ इंटरप्राइजेज, गाजियाबाद Devgya Enterprises, Ghaziabad की मशीन दे रहा है, तो उन्होंने इस मशीन को लेने से इंकार कर दिया।

भिलाई निगम का नाम भी कर दिया दर्ज

ठेकेदार ने ट्रक पर लगी सक्शन सह जेटिंग मशीन suction cum jetting machine fitted on the truck पर नगर निगम, भिलाई का नाम भी दर्ज कर दिया है। यह हैरानी की बात है कि दूसरे कंपनी की मशीन लाने के बाद भी उसको इस बात का विश्वास था कि तब भी निगम में खप जाएगी। यह तो विभाग के अधिकारियों ने विशेष ध्यान दिया और उसे दूसरी कंपनी के सक्शन सह जेटिंग मशीन को लेने से इंकार कर दिया, वर्ना एक और वाहन आकर वाहन शाखा में प्रवेश कर जाता।

निगम ने थमाया एजेंसी को पत्र

निगम ने इसके संबंध में ठेकेदार को पत्र भी दिया है। जिसमें कहा गया है कि वर्क आर्डर और अनुबंध के मुताबिक जो मशीन देने के लिए कहा गया है, वही मशीन स्वीकार की जाएगी। नगर निगम, भिलाई को सीवर लाइन और बारिश sewer line and drainage of water during rains में पानी निकासी के लिए इन मशीनों की जरूरत है। ऐसे में ठेकेदार वक्त रहते मशीन लाकर निगम को नहीं देता है, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वर्क आर्डर और अनुबंध के मुताबिक देना है मशीन

दीपक कुमार जोशी, अधीक्षण अभियंता, Superintending Engineer, नगर निगम, भिलाई ने बताया कि ठेकेदार को जो वर्क आर्डर दिया गया है, उसके अनुबंध के मुताबिक सक्शन सह जेटिंग मशीन देना है। दूसरा देने की कोशिश की जा रही थी, निगम ने लेने से इंकार कर दिया है।