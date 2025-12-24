24 दिसंबर 2025,

बुधवार

भोपाल

देश में पहली बार एक साथ ‘2 लाख करोड़’ का भूमिपूजन-लोकार्पण, अटल जयंती पर मिसाल बनेगा एमपी

Atal Jayanti 2025: देशभर में पहली बार एमपी में होगा 2 लाख करोड़ के कार्योंं का भूमिपूजन और लोकार्पण, सीएम मोहन यादव बोले- ये अटल जयंती की सार्थकता...

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 24, 2025

Atal Jayanti 2025: दूसरे राज्यों के लिए हर बार एक नया मॉडल और प्रेरणा बनने वाला मध्य प्रदेश एक बार फिर चर्चा में आने वाला है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मजयंती के अवसर पर प्रदेश में एक साथ 2 लाख करोड़ के भूमिपूजन और लोकार्पण कार्य किए जाएंगे। इनका शुभारंभ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। वे आज रात ग्वालियर पहुंचेंगे। इस अवसर पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने 2025 में प्रदेश की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा, देश भर में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जब एक साथ 2 लाख करोड़ के भूमिपूजन और लोकार्पण कार्यों का भूमिपूजन किया जा रहा है।

2025 उद्योग और रोजगार का वर्ष रहा

सीएम ने कहा कि ‘ये कार्यक्रम 2025 के उस संपकल्प का भी प्रतिमान रहेगा जब हमने कहा था कि ये उद्योग और रोजगार वर्ष रहेगा। इसीलिए राज्य में, राज्य के बाहर और विदेश में भी राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए समस्त निवेशकों से उद्योगपतियों से कहा था कि एमपी सरकार सभी प्रकार के उद्योग धंधे चलाने के लिए आपका स्वागत करती है। हमारे राज्य में जमीन से जुड़े हुए तमाम प्रकार के ऐसे काम जिनसे यहां के लोगों की प्रगति में उनकी आर्थिक समृद्धि में वो विकास का प्रतिमान बन सकें।’

Updated on:

24 Dec 2025 04:45 pm

Published on:

24 Dec 2025 04:18 pm

भोपाल

