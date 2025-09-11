7832 टॉपर्स को सौगात, सीएम मोहन ने सौंपी स्कूटी की चाबी

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने आज 7 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को सौगात दी है। सीएम ने 7832 बच्चों को स्कूटी गिफ्ट में दी। इसके साथ ही सीएम ने सेनिटेशन-हाइजीन योजना के तहत 20 लाख से ज्यादा बच्चियों को 61.12 करोड़ से ज्यादा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत 20 हजार से ज्यादा बच्चियों को 7 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की। देखें वीडियो…