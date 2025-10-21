Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनाई दिवाली, फुलझड़ी से जलाई चकरी, डरकर उछले मामा- Watch Video

shivraj singh chouhan diwali celebration: हाथ में फुलझड़ी पकड़े दिखे मामा शिवराज सिंह चौहान, देखें Video कैसे मनाई दिवाली...?

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 21, 2025

shivraj singh chouhan diwali celebration: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली का पर्व परिवार संग धूमधाम से मनाया। अमावस्या की रात में दीपों और पटाखों की दुधिया रोशनी ने अंधेरे को भी खूबसूरत बना दिया।

इस दौरान एमपी के मामा शिवराज (shivraj singh chouhan diwali celebration) फुलझड़ी हाथ में लेकर बच्ची के पास पहुंचे। उसके हाथ में पकड़ी हुई जलती फुलझड़ी से अपनी फुलझड़ी जलाई, फिर फुलझड़ी से चकरी को जलाया। इस दौरान चकरी घूमती हुई मामा के पैरों के पास उछल गई, जिसने मामा को भी डरा दिया। मामा की सादगी का ये अंदाज दिल को लुभा गया। क्या आपने भी ऐसे ही जलाई थी चकरी…?

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan diwali celebration) ने लिखा है कि अनार और फुलझड़ियां रोशनी के कई रंग बिखेर देती हैं, रोशनी का ये त्योहार हर चेहरे पर मुस्कुराहट खिला देता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2025 12:47 pm

Published on:

21 Oct 2025 12:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Videos / केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनाई दिवाली, फुलझड़ी से जलाई चकरी, डरकर उछले मामा- Watch Video

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

भोपाल में दिवाली की रात बड़ा हादसा: थार चालक ने चार को मारी टक्कर, दो की मौत

bhopal news
भोपाल

‘मैं पात्र हूं, लेकिन लाड़ली बहना योजना का नहीं मिल रहा लाभ’, सरकारी विभागों में शिकायतों का अंबार

Madhya Pradesh news
भोपाल

लाड़ली बहना योजना के 1.26 करोड़ खाते होंगे फुल, भाईदूज पर सीएम भेजेंगे शगुन

Ladli Behna Yojana 2025 Bhaidooj
भोपाल

चक्रवातीय तूफान एक्टिव; एमपी में अगले 4 दिन कई जिलों में बारिश, IMD का अलर्ट

Rain Alert In MP
भोपाल

एमपी में गोवर्धन पर्व की धूम, गौशालाओं में मंत्री-विधायक करेंगे पूजा

Govardhan Festival
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.