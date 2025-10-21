केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनाई दिवाली, फुलझड़ी से जलाई चकरी, डरकर उछले मामा- Watch Video

shivraj singh chouhan diwali celebration: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली का पर्व परिवार संग धूमधाम से मनाया। अमावस्या की रात में दीपों और पटाखों की दुधिया रोशनी ने अंधेरे को भी खूबसूरत बना दिया।

इस दौरान एमपी के मामा शिवराज (shivraj singh chouhan diwali celebration) फुलझड़ी हाथ में लेकर बच्ची के पास पहुंचे। उसके हाथ में पकड़ी हुई जलती फुलझड़ी से अपनी फुलझड़ी जलाई, फिर फुलझड़ी से चकरी को जलाया। इस दौरान चकरी घूमती हुई मामा के पैरों के पास उछल गई, जिसने मामा को भी डरा दिया। मामा की सादगी का ये अंदाज दिल को लुभा गया। क्या आपने भी ऐसे ही जलाई थी चकरी…?

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan diwali celebration) ने लिखा है कि अनार और फुलझड़ियां रोशनी के कई रंग बिखेर देती हैं, रोशनी का ये त्योहार हर चेहरे पर मुस्कुराहट खिला देता है।