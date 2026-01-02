शनि शिंगणापुर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सादगी

2 जनवरी 2026,
Akash Dewani
Jan 02, 2026
Shivraj Singh Chouhan: शनि शिंगणापुर दर्शन के बाद मामा रसवंती पहुंचे शिवराज। खुद गन्ने का रस निकाला, साथियों संग पिया।
Published on:
02 Jan 2026 02:17 pm
