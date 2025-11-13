Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

CG News: बस्तर ऑपरेशन में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, एके-47 और LMG समेत भारी हथियार बरामद

CG News: आईजी बस्तर पी. सुंदरराज ने बताया कि 11 नवंबर को चलाए गए ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने छह माओवादियों को ढेर किया, जिनमें तीन महिला नक्सली भी शामिल हैं।

Google source verification

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 13, 2025

CG News: आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने कहा कि 11 नवंबर को बीजापुर जिले में सीपी माओवादी संगठन की मौजूदगी के संदेह के आधार पर बीजापुर डीआरजी, दंतेवाड़ा डीआरजी, एसटीएफ और अन्य सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच कई मुठभेड़ हुईं। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से तीन महिला माओवादियों समेत छह माओवादियों के शव बरामद किए।

CG News: माओवादियों की पहचान डिवीजनल कमेटी सदस्य कन्ना के रूप में हुई, जो सेंट्रल एरिया कमेटी का प्रभारी है, और अन्य एरिया कमेटी सदस्य जगत और अन्य पार्टी सदस्य मंगली और भगत; इस प्रकार, कुल छह माओवादियों की पहचान की गई है। सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में वर्गीकृत हथियार, जैसे एके-47, एलएमजी और इंसास बरामद किए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 05:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / Videos / CG News: बस्तर ऑपरेशन में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, एके-47 और LMG समेत भारी हथियार बरामद

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंखों में संक्रमण, स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को रेफर किया रायपुर

सर्जरी के बाद आंखों में संक्रमण (photo source- Patrika)
बीजापुर

सर्जरी के बाद बिगड़ी मरीजों की हालत! मोतियाबिंद सर्जरी में लापरवाही का शक, घटिया दवा या ड्रॉप बने इंफेक्शन की वजह?

सर्जरी के बाद बिगड़ी मरीजों की हालत! मोतियाबिंद सर्जरी में लापरवाही का शक, घटिया दवा या ड्रॉप बने इंफेक्शन की वजह?(photo-patrika)
बीजापुर

सलवा जुडूम के दौर की साजिश! राहत शिविर में अंगूठा लगवाकर हड़प ली ग्रामीणों की 127 एकड़ जमीन, जानें पूरा मामला…

ग्रामीणों के 127 एकड़ भूमि में धोखाधड़ी (photo source- Patrika)
बीजापुर

CG News: नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 6 नक्सलियों को किया ढेर, एक पकड़ाया

CG News: नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 6 नक्सलियों को किया ढेर, एक पकड़ाया
बीजापुर

Bijapur Encounter: बीजापुर मुठभेड़ में बड़ी सफलता! सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

नेशनल पार्क मुठभेड़ में 6 माओवादी ढेर (photo source- Patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.