CG News: बस्तर ऑपरेशन में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, एके-47 और LMG समेत भारी हथियार बरामद

CG News: आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने कहा कि 11 नवंबर को बीजापुर जिले में सीपी माओवादी संगठन की मौजूदगी के संदेह के आधार पर बीजापुर डीआरजी, दंतेवाड़ा डीआरजी, एसटीएफ और अन्य सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच कई मुठभेड़ हुईं। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से तीन महिला माओवादियों समेत छह माओवादियों के शव बरामद किए।

CG News: माओवादियों की पहचान डिवीजनल कमेटी सदस्य कन्ना के रूप में हुई, जो सेंट्रल एरिया कमेटी का प्रभारी है, और अन्य एरिया कमेटी सदस्य जगत और अन्य पार्टी सदस्य मंगली और भगत; इस प्रकार, कुल छह माओवादियों की पहचान की गई है। सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में वर्गीकृत हथियार, जैसे एके-47, एलएमजी और इंसास बरामद किए।