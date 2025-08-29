बीजापुर में भारी बारिश ने मचाई तबाही! 23 घर ढहे, 18 मवेशियों की मौत, देखें VIDEO

CG News: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में दो दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कई इलाकों में पुल-पुलिए और सड़कें बह गईं, जबकि बड़े तुमनार से बांगापाल और भैरमगढ़ इलाके के तीन गांवों के दर्जनों लोग बेघर हो गए।

बारिश में ग्रामीणों के घर, अनाज, बीज, कपड़े, बर्तन और बच्चों की किताबें तक बह गईं। बता दें कि सबसे ज्यादा असर चेरली और सुरोखी गांवों में दिखा, जहां 23 घर ढह गए और 18 मवेशियों की मौत हो गई। प्रशासन ने हालात को देखते हुए करीब 80 प्रभावित ग्रामीणों को सुरोखी प्राथमिक शाला में अस्थायी शरण दी है, जहां भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है।

प्रशासनिक दल मौके पर मौजूद हैं और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गांवों में स्वास्थ्य टीमों की तैनाती की जा रही हैं और प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। हालांकि, मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे चिंता और बढ़ गई है।