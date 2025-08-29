Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीजापुर

बीजापुर में भारी बारिश ने मचाई तबाही! 23 घर ढहे, 18 मवेशियों की मौत, देखें VIDEO

Bijapur News: कई इलाकों में पुल-पुलिए और सड़कें बह गईं, जबकि बड़े तुमनार से बांगापाल और भैरमगढ़ इलाके के तीन गांवों के दर्जनों लोग बेघर हो गए।

बीजापुर

Khyati Parihar

Aug 29, 2025

CG News: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में दो दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कई इलाकों में पुल-पुलिए और सड़कें बह गईं, जबकि बड़े तुमनार से बांगापाल और भैरमगढ़ इलाके के तीन गांवों के दर्जनों लोग बेघर हो गए।

बारिश में ग्रामीणों के घर, अनाज, बीज, कपड़े, बर्तन और बच्चों की किताबें तक बह गईं। बता दें कि सबसे ज्यादा असर चेरली और सुरोखी गांवों में दिखा, जहां 23 घर ढह गए और 18 मवेशियों की मौत हो गई। प्रशासन ने हालात को देखते हुए करीब 80 प्रभावित ग्रामीणों को सुरोखी प्राथमिक शाला में अस्थायी शरण दी है, जहां भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है।

प्रशासनिक दल मौके पर मौजूद हैं और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गांवों में स्वास्थ्य टीमों की तैनाती की जा रही हैं और प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। हालांकि, मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे चिंता और बढ़ गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 09:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / बीजापुर में भारी बारिश ने मचाई तबाही! 23 घर ढहे, 18 मवेशियों की मौत, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

बीजापुर में भारी बारिश का कहर! 100 से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क

भारी बारिश का कहर (Photo source- Patrika)
बीजापुर

बीजापुर बना नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना? यहां के नक्सली लड़ाके पूरे देश के प्रभावित इलाकों में थामे हुए है बंदूक, जानें

Naxal
बीजापुर

IED Blast: जहां 31 नक्सली ढेर हुए थे, उसी इलाके में फिर धमाका… एक जवान शहीद, 3 घायल, 8 माह में 10 शहादतें

Naxal
बीजापुर

Bijapur IED Blast: बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, धमाके में एक जवान शहीद, 3 घायल

बीजापुर में IED ब्लास्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बीजापुर

CG News: 25 साल बाद लाल गलियारे से बाहर निकले मासूम, पहली बार देखी आजादी की परेड

बच्चों ने देखा परेड और तालियां बजाईं (Photo source- Patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.