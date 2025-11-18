Rajasthan में युद्ध जैसा माहौल, सैनिकों ने दुश्मन का किया काम तमाम !

ताजा खबरें
बीकानेर
•
Nakul Devarshi
Nov 18, 2025
अजेय वॉरियर के आठवां संस्करण का हुआ शुभारंभ… भारत व यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ आयोजन। दोनो देशों के 240 सैनिक शामिल।
Published on:
18 Nov 2025 11:03 pm
