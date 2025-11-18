Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan में युद्ध जैसा माहौल, सैनिकों ने दुश्मन का किया काम तमाम !

भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट व यूके की रॉयल गोरख राइफल के सैनिक शामिल, 30 नवंबर तक चलेगा संयुक्त युद्धाभ्यास

Google source verification

बीकानेर

image

Nakul Devarshi

Nov 18, 2025

अजेय वॉरियर के आठवां संस्करण का हुआ शुभारंभ… भारत व यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ आयोजन। दोनो देशों के 240 सैनिक शामिल।

Published on:

18 Nov 2025 11:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Videos / Rajasthan में युद्ध जैसा माहौल, सैनिकों ने दुश्मन का किया काम तमाम !

