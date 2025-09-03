Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

Trump Tariff से परेशान वूलन इंडस्ट्री ! उद्योगपतियों ने मांगी सरकार से मदद, रोजगार पर संकट !

Trump Tariff से परेशान वूलन इंडस्ट्री ! उद्योगपतियों ने मांगी सरकार से मदद, रोजगार पर संकट !

बीकानेर

Abhishek Chaturvedi

Sep 03, 2025

बीकानेर वूलन इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति ट्रंप टैरिफ से परेशान तो है लेकिन वे कह रहे हैं कि सरकार मदद करे तो राहत मिल सकती है। इन उद्योगपतियों के अनुसार एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी इन दिनों परेशानी में है। टैरिफ एलान के बाद ऑर्डर होल्ड पर हैं।उन्होंने बताया कि जहां पहले टैरिफ 9% था अब 50 %। जहां फैक्ट्री पहले 24 घंटे चलती थीं अब 12 घंटे चल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने वूलन इंडस्ट्री से 33% इनकम टैक्स स्लैब हटाने की मांग की है। क्या है पूरा मामला देखिए Video

Trump Tariff से परेशान वूलन इंडस्ट्री ! उद्योगपतियों ने मांगी सरकार से मदद, रोजगार पर संकट !

03 Sept 2025 03:22 pm

