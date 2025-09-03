बीकानेर वूलन इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति ट्रंप टैरिफ से परेशान तो है लेकिन वे कह रहे हैं कि सरकार मदद करे तो राहत मिल सकती है। इन उद्योगपतियों के अनुसार एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी इन दिनों परेशानी में है। टैरिफ एलान के बाद ऑर्डर होल्ड पर हैं।उन्होंने बताया कि जहां पहले टैरिफ 9% था अब 50 %। जहां फैक्ट्री पहले 24 घंटे चलती थीं अब 12 घंटे चल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने वूलन इंडस्ट्री से 33% इनकम टैक्स स्लैब हटाने की मांग की है। क्या है पूरा मामला देखिए Video

Trump Tariff से परेशान वूलन इंडस्ट्री ! उद्योगपतियों ने मांगी सरकार से मदद, रोजगार पर संकट !