ढाबा में शराब पीने से मना करने पर भड़के बदमाश, संचालक से जमकर की मारपीट, CCTV फुटेज वायरल

Crime News: बिलासपुर जिले में असामाजिक तत्वों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। गुरुनानक ढाबा में शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने ढाबा संचालक को जमकर पीटा। इस पूरी घटना का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, 17 अगस्त की रात कुछ राउडी बदमाश गुरुनानक ढाबा पहुंचे थे। वहां वे शराब पीने लगे। जब ढाबा संचालक ने उन्हें शराब पीने से रोका, तो बदमाश भड़क गए और उसे देख लेने की धमकी देकर चले गए।इसके बाद 18 अगस्त को वही बदमाश अपने साथियों के साथ दोबारा ढाबे पर पहुंचे। इस बार उन्होंने संचालक पर हमला कर दिया और उसकी जमकर पिटाई की। ढाबे में हुई इस मारपीट का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश कर रही है।