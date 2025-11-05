सरकार पीड़ितों के साथ, जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई, बिलासपुर ट्रेन हादसे पर बोले डिप्टी CM

CG News: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कल दुर्भाग्यजनक रेल दुर्घटना हुई है जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग घायल हैं। यहां 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे मुलाकात की है। उनके परिजनों और इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी मुलाकात की है। इलाज गंभीरता से किया जा रहा है। अलग-अलग अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है।

CG News: जिला प्रशासन की टीम, रेलवे के अधिकारी सभी संबंधित अस्पताल में डॉक्टरों और पीड़ितों के परिजनों के संपर्क में है। राज्य सरकार पूरी तरह पीड़ितों के साथ है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच शुरू हो गई है। जांच के रिपोर्ट आने के बाद समझ आएगा कि ये घटना क्यों हुई। इसके लिए कौन दोषी है।