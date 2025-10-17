Crime News: वर्दी में झूमते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, SP ने दोनों को किया निलंबित… देखें

Crime News: लोरमी थाना क्षेत्र से पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाला मामला सामने आया है। वर्दी पहने दो पुलिस आरक्षकों का शराब के नशे में झूमते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो में दिख रहे एक आरक्षक की पोस्टिंग चिल्फी थाने में थी, जबकि दूसरा डिंडौरी चौकी में पदस्थ था। दोनों को वर्दी में शराब के नशे में धुत होकर सार्वजनिक स्थान पर झूमते देखा गया। घटना के बाद मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

वहीं, इस मामले पर डीएसपी नवनीत पाटिल ने कहा कि, “फिलहाल मामले में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, दोनों आरक्षकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।” पुलिस विभाग इस घटना को अनुशासनहीनता और विभागीय आचरण के विरुद्ध मानते हुए आगे की कार्रवाई में जुटा है।