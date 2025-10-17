Patrika LogoSwitch to English

Crime News: वर्दी में झूमते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, SP ने दोनों को किया निलंबित… देखें

Crime News: लोरमी थाना क्षेत्र से पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाला मामला सामने आया है। वर्दी पहने दो पुलिस आरक्षकों का शराब के नशे में झूमते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 17, 2025

Crime News: लोरमी थाना क्षेत्र से पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाला मामला सामने आया है। वर्दी पहने दो पुलिस आरक्षकों का शराब के नशे में झूमते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो में दिख रहे एक आरक्षक की पोस्टिंग चिल्फी थाने में थी, जबकि दूसरा डिंडौरी चौकी में पदस्थ था। दोनों को वर्दी में शराब के नशे में धुत होकर सार्वजनिक स्थान पर झूमते देखा गया। घटना के बाद मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

वहीं, इस मामले पर डीएसपी नवनीत पाटिल ने कहा कि, “फिलहाल मामले में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, दोनों आरक्षकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।” पुलिस विभाग इस घटना को अनुशासनहीनता और विभागीय आचरण के विरुद्ध मानते हुए आगे की कार्रवाई में जुटा है।

Updated on:

17 Oct 2025 04:21 pm

Published on:

17 Oct 2025 04:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Videos / Crime News: वर्दी में झूमते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, SP ने दोनों को किया निलंबित… देखें

बड़ी खबरें

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

बिलासपुर में एनएसयूआई का हंगामा, कुलपति बंगले का गेट तोड़ा, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र से मिले नेता

बिलासपुर में एनएसयूआई का हंगामा, कुलपति बंगले का गेट तोड़ा, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र से मिले नेता(photo-patrika)
बिलासपुर

नक्सली नेता रामचंद्र रेड्डी की मुठभेड़ में मौत, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी SIT जांच की मांग वाली याचिका, जानें क्या कहा?

CG High Court: नान घोटाले में सीबीआई जांच की याचिकाएं निराकृत, न्यायालय में किया जा सकेगा आवेदन
बिलासपुर

CG Suspended: बच्चों के सामने नशे में शर्ट उतारकर… अभद्र हरकत करते Video वायरल, शिक्षक सस्पेंड

CG Suspended: बच्चों के सामने नशे में शर्ट उतारकर... अभद्र हरकत करते Video वायरल, शिक्षक सस्पेंड(photo-patrika)
बिलासपुर

CG High Court: लेजर बीम से आंखों को क्षति पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा- रोक लगाने को क्या कर रहे? जानें पूरा मामला

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

मृत्यु पूर्व बयान में गंभीर चूक से पत्नी की हत्या का दोषी उम्रकैद से बरी, सजा निरस्त करते हुए हाईकोर्ट ने कहा- हम विवश

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर
