Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

आबकारी एक्ट में फंसाने की धमकी देकर कांस्टेबल ने ली 1.05 लाख रुपए, वायरल Video में नोट गिनते आया नजर

Crime News: बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में पदस्थ पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। कॉन्स्टेबल गजपाल जांगड़े ने आबकारी एक्ट में फंसाने की धमकी देकर 1 लाख 5 हजार रुपए लिए।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 19, 2025

Crime News: बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में पदस्थ पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। कॉन्स्टेबल गजपाल जांगड़े ने आबकारी एक्ट में फंसाने की धमकी देकर 1 लाख 5 हजार रुपए लिए। वायरल वीडियो में कॉन्स्टेबल गजपाल जांगड़े नोटों की गड्डियां गिनते नजर आ रहा है।

पीड़ित जोगी नायक ने बताया कि 6 अक्टूबर को उसे हेड कॉन्स्टेबल हरवेंद्र खुंटे ने थाना परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर में बुलाया, जहां कॉन्स्टेबल गजपाल जांगड़े, अजय मधुकर और मुरीत बघेल मौजूद थे। चारों पुलिसकर्मियों ने उसे डरा-धमकाकर गुंडा-बदमाश केस और 50 लीटर शराब जब्ती का झूठा मामला दर्ज करने की धमकी दी।

जोगी नायक के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने 2 लाख रुपए की मांग की थी। उसकी पत्नी कामिनी नायक ने जेवर और जमीन गिरवी रखकर 1 लाख 5 हजार रुपए जुटाए और कॉन्स्टेबल को दिए। इसी दौरान रिश्वत का वीडियो बनाया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के साथ ही अब पीड़ित जोगी नायक ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखकर आरक्षक गजपाल जांगड़े, अजय मधुकर, मुरीत बघेल और हरवेंद्र खुंटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 02:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Videos / आबकारी एक्ट में फंसाने की धमकी देकर कांस्टेबल ने ली 1.05 लाख रुपए, वायरल Video में नोट गिनते आया नजर

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

Bilaspur High Court: किसान की आपत्ति दरकिनार, हाईकोर्ट ने रेलवे को जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला?

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

Holiday: गोवर्धन पूजा का स्थानीय अवकाश रद्द, अब इस जिले में 10 दिसंबर को रहेगा स्थानीय अवकाश, जानें वजह!

गोवर्धन पूजा का स्थानीय अवकाश रद्द (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

हाईकोर्ट ने कहा- पीड़िता के बयान में मामूली विसंगतियों का अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता लाभ, जानें क्या है पूरा मामला?

CG High Court: छत्तीसगढ़ के फार्मेसी कॉलेजों को बड़ी राहत, 60 सीट पर एडमिशन की मिली अनुमति
बिलासपुर

Chhattisgarh News: गांव-गांव गूंजा लोकसंस्कृति का स्वर… ढोलक की थाप पर बच्चियों ने किया सुआ नृत्य, जानें इसकी खासियत

सुआ नृत्य (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

तालाबों ने बदली ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर… जानें क्या है जल से रोजगार की नई क्रांति?

Fish Farming (Photo source- Patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.