मुकद्दर का सिकंदर गाने पर खतरनाक स्टंट, बिलासपुर में 5 नाबालिगों ने की ऐसी हरकत, देखें Video

Viral Video: सिविल लाइन थाना क्षेत्र से रीलबाजी का एक खतरनाक मामला सामने आया है। यहां पांच नाबालिग एक ही एक्टिवा में सवार होकर सड़क पर तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाते और रील बनाते हुए नजर आए। इस दौरान वे ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखे।
बताया जा रहा है कि इन लड़कों ने ‘मुकद्दर का सिकंदर’ फिल्म के गाने की धुन पर यह रील शूट की और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इसकी कड़ी आलोचना की और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए कि आखिर नाबालिगों को इतनी बड़ी लापरवाही के साथ सड़क पर घूमने की अनुमति कैसे मिल रही है।
फिलहाल यह मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही रील में नजर आने वाले सभी नाबालिगों और उनके परिजनों पर कार्रवाई की जा सकती है।
